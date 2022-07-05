Барнаульские полицейские случайно пришли к парочке наркоманов со свертками
Участковые совершали поквартирный обход и заметили двух странных молодых людей
В Алтайском крае участковые уполномоченные полиции задержали двух молодых людей, хранивших в пакетах свёртки с синтетическим наркотиком, сообщает региональное МВД.
«В ходе отработки криминального сообщения совершали поквартирный обход в Индустриальном районе Барнаула. В одной из квартир сотрудники полиции увидели молодого человека и девушку, явно находящихся в состоянии опьянения», — рассказали в ведомстве.
В ходе осмотра квартиры полицейские обнаружили несколько пакетов со свёртками с синтетическим веществом. Как выяснили эксперты, в них находилось более 40 граммов метилэфедрона.
В отношении 23-летнего мужчины и 30-летней женщины возбудили дело по факту «незаконного хранения наркотических средств в крупном размере». Обоим грозит до 10 лет лишения свободы.