Барнаульские полицейские случайно пришли к парочке наркоманов со свертками

В Алтайском крае участковые уполномоченные полиции задержали двух молодых людей, хранивших в пакетах свёртки с синтетическим наркотиком, сообщает региональное МВД.

«В ходе отработки криминального сообщения совершали поквартирный обход в Индустриальном районе Барнаула. В одной из квартир сотрудники полиции увидели молодого человека и девушку, явно находящихся в состоянии опьянения», — рассказали в ведомстве.

В ходе осмотра квартиры полицейские обнаружили несколько пакетов со свёртками с синтетическим веществом. Как выяснили эксперты, в них находилось более 40 граммов метилэфедрона.

В отношении 23-летнего мужчины и 30-летней женщины возбудили дело по факту «незаконного хранения наркотических средств в крупном размере». Обоим грозит до 10 лет лишения свободы.