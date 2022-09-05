Барнаульский поезд задержался в пути из-за аварии на железной дороге на Кубани
Между Чемитоквадже и Якорной Щелью упало дерево на рельсы
5 сентября 2022, 08:15, Никита Черников
Пассажирский поезд из Барнаула задержался в Сочи из-за дерева, которое упало на рельсы и повредило контактную сеть. Об этом 4 сентября сообщили «Кубанские новости» со ссылкой на РЖД.
Инцидент случился между станциями Чемитоквадже и Якорная Щель.
Для восстановления электросети пришлось приостановить движение 17 ж/д составов. Отмечается, что пассажирские поезда дальнего следования задерживались до трёх часов.
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