Барнаульский поезд задержался в пути из-за аварии на железной дороге на Кубани

Между Чемитоквадже и Якорной Щелью упало дерево на рельсы

5 сентября 2022, 08:15, Никита Черников

Пассажирский поезд из Барнаула задержался в Сочи из-за дерева, которое упало на рельсы и повредило контактную сеть. Об этом 4 сентября сообщили «Кубанские новости» со ссылкой на РЖД.

Инцидент случился между станциями Чемитоквадже и Якорная Щель.

Для восстановления электросети пришлось приостановить движение 17 ж/д составов. Отмечается, что пассажирские поезда дальнего следования задерживались до трёх часов.

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