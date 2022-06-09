Барнаульского маньяка, изнасиловавшего девушку в новогоднюю ночь, приговорили к 5,5 года лишения свободы

23-летнего барнаульца, который напал на молодую девушку в новогоднюю ночь на пустыре возле ТЦ «Европа», признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера. Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Алтайскому краю, злоумышленник получил наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

По данным следствия, 1 января 2022 года злоумышленник напал на молодую девушку и изнасиловал её. Чтобы пострадавшая не опознала его, он надел «балаклаву» и перчатки, а также скрыл все следы биологического происхождения.

Через две недели правоохранителям удалось установить личность мужчины. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против половой свободы.

Отмечается, что в ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал.