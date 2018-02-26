Барнаульского "стрелка из ТТ" взяли под стражу в зале суда

Подозреваемый в непреднамеренном убийстве жительницы Барнаула Натальи Лапшиной взят под стражу в зале суда, передает с места события корреспондент ИА "Амител".

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Прочее 50 тысяч за отнятую жизнь: барнаульский "стрелок из ТТ" готов к компенсации

Напомним, очередное заседание прошло сегодня, 26 февраля 2018 года.

Прокурор и сторона потерпевшей ходатайствовали о том, чтобы дело отправили на новое расследование в связи с вновь открывшимися фактами: по их словам, Александр Никифоров, который утверждает, что случайно застрелил женщину в лесу, вывел 67 000 с карты погибшей. Прокурор попросил суд взять Никифорова под стражу. Судья согласился с доводами стороны потерпевшей и постановил отправить дело на новое расследование, а подозреваемого заключить под стражу до 25 апреля.

Подробности судебного заседания читайте завтра, 27 февраля, утром на портале Amic.ru.

Напомним, Александр Никифоров и Наталья Лапшина познакомились в интернете. Во время прогулки по лесу пара стреляла по деревьям. Как утверждает подсудимый, в один из моментов женщина поскользнулась и оказалась на линии выстрела, когда Никифоров выпустил пулю. Экспертиза подтвердила, что роковой выстрел мог быть сделан по неосторожности. Однако у родственников погибшей много вопросов: почему мужчина не вызвал "скорую помощь", а спрятал тело. На следующий день он вернулся к месту происшествия, а с карты женщины исчезли деньги. Между тем на предыдущем заседании мужчина заявил, что готов выплатить родственникам в качестве компенсации 50 тысяч рублей.