Бастрыкин инициировал проверку из-за убийства котенка подростками в Кинеле

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин инициировал доследственную проверку после сообщений в СМИ об убийстве котенка подростками, сообщает РИА Новости.

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Общество Подростки привлекли ребенка к убийству котенка через бросание о стену

СМИ писали, что в Самарской области в городе Кинель подростки убили котенка. Кроме этого, они транслировали убийство в прямом эфире в соцсети. К своим действиям они привлекли маленькую девочку.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Самарской области провести процессуальную проверку по данному факту и при наличии оснований дать объективную правовую оценку действиям подростков", — отмечают в СКР.

Также глава ведомства дал поручение оценить работу должностных лиц контролирующих органов, в обязанности которых входит проверка условий жизни и воспитания детей. Следователям непонятно, почему дети находились без присмотра родителей.