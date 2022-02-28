Бастрыкин поручил фиксировать факты пыток пленных военных со стороны ВСУ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил фиксировать факты пыток российских военных со стороны ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России принимать исчерпывающие меры по фиксации каждого факта применения пыток украинскими военными и в рамках возбуждённых уголовных дел тщательно расследовать все обстоятельства, приняв необходимые меры к установлению виновных лиц”, — сказано в сообщении.

Ране в Минобороны России сообщили, что “украинские военные применяют пытки к захваченным в плен российским военным”.

По результатам фиксации подобных фактов будут возбуждаться уголовные дела.