Бастрыкин поручил фиксировать факты пыток пленных военных со стороны ВСУ
По сообщению Минобороны России, "украинские военные применяют пытки к захваченным в плен российским военным"
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил фиксировать факты пыток российских военных со стороны ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
“Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России принимать исчерпывающие меры по фиксации каждого факта применения пыток украинскими военными и в рамках возбуждённых уголовных дел тщательно расследовать все обстоятельства, приняв необходимые меры к установлению виновных лиц”, — сказано в сообщении.
Ране в Минобороны России сообщили, что “украинские военные применяют пытки к захваченным в плен российским военным”.
По результатам фиксации подобных фактов будут возбуждаться уголовные дела.