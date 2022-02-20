Бастрыкин поручил расследовать гибель двух мирных жителей ЛНР

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений о смерти двух мирных жителей в самопровозглашённой Луганской Народной Республике (ЛНР) при атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также сообщалось, что при обстреле в ЛНР получил контузию пенсионер 1938 года рождения. Сотрудники СК России начнут расследование и по факту этого происшествия.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК возбудить по данным фактам уголовные дела, провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса», — сказано в сообщении пресс-службы СКР.

О гибели мирных жителей на территории ЛНР ранее сообщили в Народной милиции ЛНР. По их данным, это случилось при атаке ВСУ в районе населённого пункта Пионерское. В ведомстве отметили, что в результате наступления погибли два человека и разрушено пять жилых домов.