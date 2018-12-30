Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после смертельного ДТП в Югре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе ХМАО, где погибли шесть человек. Об этом сообщается на сайте СКР.

"29 декабря 2018 года на автодороге Нефтеюганск - Ханты-Мансийск водитель грузового автомобиля МАЗ, по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом, перевозившим вахтовиков", - сказано в релизе ведомстве.

В ДТП погибло 6 человек, 18 получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения.

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и после проведения неотложных первоначальных следственных действий передать материалы в центральный аппарат СК России.