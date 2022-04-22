Baza: бывший топ-менеджер «Новатэка» Протосеня был акционером банка, который крышевал полковник ФСБ Черкалин

Бывший топ-менеджер «Новатэка» Сергей Протосеня, найденный мёртвым в Испании, до конца ноября 2021 года был акционером «Форбанка», который крышевал полковник ФСБ Кирилл Черкалин. Об этом пишет Baza.

В мае 2019 года у задержанного Черкалина изъяли 12 млрд рублей. Правоохранители полагали, что он мог оказывать покровительство за вознаграждение как минимум трём банкам. В апреле 2021 года обвиняемый в мошенничестве и получении взятки бывший полковник в рамках соглашения со следствием, как писали СМИ, «обязался сообщить сведения о трёх неизвестных следствию эпизодах преступлений, которые могут изобличить бывшего сотрудника ФСБ России в оказании покровительства владельцам АКБ „Форбанк“, АКБ „Югра“ и АКБ „Фондсервисбанк“ при осуществлении этими банками сомнительных банковских операций».

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Экономика Центробанк отозвал лицензию у "ФорБанка"

Незадолго до этого Центробанк лишил «Форбанк» лицензии за многочисленные нарушения российского законодательства. Суд приговорил Черкалина к семи годам колонии строгого режима, лишил его звания, а также обязал выплатить потерпевшим бизнесменам компенсацию в размере 637 млн рублей.

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Происшествия У задержанного экс-полковника ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Напомним, бывший топ-менеджер российской газовой компании «Новатэк» Сергей Протосеня и члены его семьи были найдены мёртвыми 19 апреля в испанском городе Льорет-де-Мар. Экс-управленец владел состоянием в 400 млн евро и проживал во Франции. Семья прибыла в Испанию на пасхальные праздники.