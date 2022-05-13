БелАЗ рухнул в угольный разрез в Кузбассе
Автомобиль с грузом поднимался вверх, остановился, поехал назад и снёс ограждения
13 мая 2022, 16:06, Илья Звягинцев
На кузбасском разрезе «Барзасское товарищество» погиб водитель БелАЗа. Об этом сообщает Mash Siberia.
33-летний водитель автомобиля поднимался вверх с грузом. В какой-то момент машина остановилась, после чего покатилась назад, снесла ограждение, упала в разрез, пролетев около 40 метров.
Транспортное средство получило серьёзные повреждения, а водитель, который находился в кабине, погиб на месте происшествия.
Руководство разреза пообещало взять на себя расходы по организации похорон.
Следственный комитет начал проверку по данному инциденту.
Ранее сообщалось, что на трассе под Красноярском перевернулся грузовик с алкоголем.
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