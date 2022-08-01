Беременная сибирячка с мужем и двумя детьми погибли из-за водонагревателя

В Новосибирской области поздно вечером 30 июля произошёл пожар, в котором погибли четыре человека, включая двоих детей, сообщает «КП-Новосибирск».

Дом загорелся в садоводстве «Энергетик». Огонь отрезал путь семье со второго этажа — спаслась только бабушка, которая спала на первом. Трагедия произошла на глазах у соседей.

«Мы сидели дома, вдруг начал коротить свет. Я увидела в окно, как дымится дом. В этот момент их ребёнок очень громко закричал: „Мама, папа, помогите, спасите“. У них не было даже шанса. У них было маленькое окно, его не успели открыть», — рассказала очевидица.

Местные жители сбежались на пожар и начали проливать стены дома, но погасить огонь не получилось.

К приезду пожарных обрушился пол на втором этаже. Тела погибших нашли уже внизу. Бабушку с ожогами увезли в больницу.

Как выяснило издание, в день трагедии мужчина наполнил огромный надувной бассейн на 200 литров и положил в него водонагреватель, чтобы к утру вода для детей стала тёплой. Скорее всего, замкнуло электропроводку.