Беременную девушку зарезали и сожгли в Нижнем Новгороде

После пожара в одной из квартир в Нижнем Новгороде было обнаружено тело беременной 20-летней девушки с колото-резаными ранениями, сообщает "Газета.ру".

По предварительным данным, погибшая, пока ее родители были на работе, пригласила к себе двух знакомых. В компании они распивали алкогольные напитки.

Местные СМИ сообщают, что девушка также была изнасилована. Сейчас правоохранители проверяют эту информацию.

По подозрению в совершении преступления были задержаны двое приятелей жертвы. На месте происшествия проводится проверка. Информация об инциденте уточняется.

Кроме того, есть информация о том, что ранее девушка была судима.