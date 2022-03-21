Бездомную рецидивистку отправили в колонию за жестокое убийство собутыльника в Яровом
Мужчина пригласил её домой, чтобы выпить, а тело его нашли через две недели из-за неприятного запаха из квартиры
51-летнюю жительницу Алтайского края отправили в колонию за убийство мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
В 2019 году женщина освободилась из мест лишения свободы, где отбывала срок за убийство. Она не имела постоянного места жительства и переезжала из одного населённого пункта в другой.
В июне 2021 года она приехала в Яровое и встретила 48-летнего знакомого мужчину. Он пригласил её в гости и предложил выпить.
В ходе распития спиртного между ними начался конфликт. Женщина не менее 18 раз ударила хозяина жилья ножом, а затем обмотала веревкой и задушила.
Злоумышленница скрылась с места преступления, а тело в доме нашли через две недели. Соседи пожаловались на неприятный запах.
10 лет женщина проведёт в колонии общего режима.