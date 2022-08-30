Бездомные собаки пробрались в курятник и растерзали несколько десятков птиц в Барнауле

Бездомные собаки растерзали почти 40 кур в одном из барнаульских подворий. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на волонтёра организации «Ноев ковчег» Ольгу Хопкову.

Она рассказала, что всё произошло на улице Зелёная Поляна в микрорайоне Восточном в ночь с 28 на 29 августа. Животные смогли пробраться в огороженный курятник и убить птиц.

Предполагается, что в нападении участвовали около 8-10 собак. Волонтёр добавила, что в последнее время в этом районе расплодились бездомные животные.

Она также отметила, что это не единственный подобный случай за последнее время.