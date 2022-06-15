Библиотекарь из Новосибирской области обманула вкладчиков на 18 млн рублей

Сильнее всего пострадали родственники злоумышленницы

15 июня 2022, 12:15, Никита Черников

41-летняя жительница Ордынского района Новосибирской области обманула девятерых человек на 18 млн рублей, в том числе своих родственников. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

По данным издания, Ольга, работавшая в прошлом уборщицей в банке, а затем библиотекарем, действовала по следующей схеме: через знакомых обещала положить деньги на счёт в кредитной организации под 50% в месяц, уверяя, что сумму можно снять в любой момент. Затем давала расписки и забирала средства.

Потерпевшая, её родственница Наталья, рассказала, что в 2014 году мошенница предложила ей увеличить доход.

«Сказала, что её свекровь в банке занимает не последнюю должность. Типа для своих, работников банка, есть некий вклад под повышенный процент, а именно под 50% в месяц! Ольга — моя кума, я и подумать не могла, что она меня обманет. На пробу дала ей 7 тысяч. Через месяц она вернула мне 15. Я и поверила, что это всё работает», — рассказала женщина.

В итоге Наталья поверила куме и отдала ей 5 млн рублей, 2 млн из которых — деньги матери. Однако баснословной прибыли женщина на этот раз не увидела. Она писала и звонила Ольге, но та постоянно находила отговорки. Только один раз ей удалось получить от неё 300 тысяч рублей.

«На этом выплаты закончились. Родственница постоянно просила подождать и говорила, что это нам же на руку. Бонус-то со временем увеличивается. А потом Ольга заявила, что, мол, у неё не получается снять деньги со счетов, поэтому она в составе группы будет судиться с банком в Западно-Сибирском независимом третейском суде. Это было в 2016 году, она даже бумагу принесла, вроде как судебное постановление. Там было написано, что есть какой-то счёт, на котором лежит 1 млн 400 тысяч рублей, с него нам и должны выплатить деньги. Хотя должна-то она была гораздо больше. Она же нам зубы заговаривала, уверяла, что в самый последний момент все деньги скинут на тот самый счёт», — рассказала потерпевшая.

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Вскоре к делу подключились правоохранители. Оказалось, что заявление по факту мошенничества написали семь человек, и полицейские завели уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Было установлено, что Ольга присвоила 7 млн рублей. Однако Наталья в надежде, что деньги родственница ей вернёт, писать заявление не стала.

В итоге в 2018 году аферистку приговорили к пяти годам условно. Обманывать людей женщина при этом не прекратила.

По словам Натальи, тогда Ольга сообщила родственникам и знакомым, что на её счетах деньги есть, но их арестовали — и чтобы их разблокировали, нужны ещё деньги. В итоге в конце 2019 года мать Натальи отдала мошеннице ещё 6,2 млн рублей. Но и на этот раз деньги она не вернула, и родственники в начале 2020-го написали заявление, а затем через год — ещё одно, так как Ольга обещала до 2021 года отдать 6,2 млн.

Наталья отметила, что ей неизвестно, куда в итоге её родственница тратила похищенные средства, но при этом указала, что её семья жила тогда хорошо: дочь Ольги носила золотые украшения, ей купили квартиру в Новосибирске.

«Но оформлена она [квартира], скорее всего, не на неё. Ведь Ольгу обязали ещё после первого суда всё выплатить, но приставам взять с неё было нечего, видимо, всё имущество переписала на кого-то. А может, мы уже думаем, кому-то взятку даже дала...» — рассуждает сибирячка.

Во второй раз злоумышленницу снова осудили за мошенничество в особо крупном размере, а родня выставила ей счёт в 11,2 млн рублей. Ольгу в итоге признали виновной в совершении трёх эпизодов преступлений, и условный срок превратился в шесть лет колонии общего режима. Женщина намерена обжаловать приговор.

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