Били, угрожали, унижали: директор барнаульского клуба решила помочь полицейским и оказалась за решеткой

Жительница Барнаула заявила, что решила помочь правоохранителям, а в результате на целый вечер осталась в отделе и подверглась унижениям со стороны полицейских. Анастасия Райкова рассказала НГС, как стражи закона решили, что найденный возле клуба телефон она украла — после этого они буквально начали выбивать из неё показания. В свою очередь, оперативник, которого обвиняет девушка, уверен: у правоохранителей есть основания подозревать Райкову в воровстве, а жуткие подробности избиения и угрозы она придумала.

Обвинили в воровстве

Девушка работает директором барнаульского ночного клуба «Черника». Она регулярно общается с сотрудниками правоохранительных органов — заведению неоднократно приходилось вызывать росгвардейцев, чтобы унять излишне выпивших гостей. Обычно общение с представителями закона проходило успешно, однако две недели назад ситуация резко изменилась. Тогда Райкову вызвали в полицию — одна из посетительниц написала заявление, что в клубе у неё украли смартфон. Директор пообещала прийти, но сначала стала уточнять детали у подчинённых — в день происшествия её не было на работе, поскольку она ездила в родной Томск. Выяснилось, что девушку вовсе не впустили в клуб — в гардеробе у неё проверили паспорт и отказали в посещении.

«Тогда я решила осмотреть территорию вокруг клуба: она могла выронить телефон где-то рядом, пока ждала такси», — рассказала Анастасия.

Такие случаи нередки, ведь рядом со зданием клуба находится парк «Арлекино» — там стоят скамейки и растут кусты. На лавочках посетители часто ждут такси, а в кустах порой справляют нужду. Так или иначе, там регулярно находят потерянные мобильные телефоны, сумки и карты.

Анастасия проверила территорию и действительно нашла телефон. Она отправила снимок полицейскому и тот подтвердил, что это утерянный заявителем девайс. После этого девушка отправилась в отдел полиции по Ленинскому району. Вызвавшего её правоохранителя на месте не оказалось и Райкову встретил мужчина, представившийся оперативником Дмитрием.

«Я не понимала сути претензии девушки к клубу и попросила показать мне заявление. В ответ полицейский начал мне грубить и материться, говорил, что ничего показывать не будет, спрашивал, кто я такая, чтобы мне хоть что-то показывать... Я стесняюсь повторять те слова, которые он говорил мне», — рассказала директор.

Райкова не сразу поняла, что оперативник заподозрил её в краже телефона. Однако оправдаться у неё не вышло из-за растерянности — полицейский якобы быстро перешёл к прямым оскорблениям.

«Я начала уточнять, какое отношение к делу имеет всё, что он мне говорит, почему он оскорбляет меня... А он начал мне говорить: «Ты отказываешься возвращать украденный телефон?» — продолжает Райкова.

Свидетелями сцены стали не менее четырёх человек — полицейские и ещё один мужчина, предположительно, задержанный. Однако все они делали вид, что не слышали возмущений Анастасии, а когда она начала снимать происходящее на камеру, оперативник вырвал телефон у неё из рук и, удерживая, продолжил оскорблять. После этого Дмитрий вытолкал её из кабинета и попросил ещё двух сотрудников увести её в камеру.

«Полицейский, который надел на меня наручники, сказал, если я буду пререкаться и пытаться вырваться, то он „оформит“ на меня нападение на сотрудника. Я сказала, что по камерам же видно, что я ничего не сделала. Он матом ответил, что камер здесь нет», — рассказала Анастасия. После этого её затолкали в камеру.

Спустя несколько часов мучений Райкову выпустили, и, после личного досмотра, «опер» снова начал угрожать девушке. Он обещал закрыть заведение, поскольку устал «во всём этом разбираться», а от директора потребовал «дружбы», сказав, что теперь нужно «сливать» ему всю информацию.

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НГС отмечает, что возможной причиной агрессии правоохранителей стало лояльное отношение клуба к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации — он не является «специальным», но демонстративно не обращает на это никакого внимания. Это подтверждалось и словами оперативника: он требовал от директора передавать ему информацию о влиятельных людях, которые приходят туда — «вдруг они геи».

Покинуть отдел Анастасия могла лишь к вечеру. Она обратилась в травмпункт, сняла побои — специалист из-за серьёзности ситуации перенаправил девушку к психиатру, который выписал ей антидепрессанты (НГС опубликовал подтверждающие документы). Райкова написала заявления в прокуратуру и ФСБ, попросив проверить действия полицейского и его коллег на предмет признаков превышения полномочий или других должностных преступлений. После этого правоохранители стали звонить ей и приезжать домой, однако Анастасия не уверена, что они раскаиваются и хотят извиниться.

Не соответствует действительности

Сам оперативник тоже пообщался с журналистами. Он не удивился их звонкам и не стал вдаваться в подробности происшествия, заявив, что рассказ Райковой не соответствует действительности.

«Райкова причастна к ряду административных правонарушений, а также, возможно, к уголовному преступлению. В том числе по факту доставления в отдел полиции в тот день у неё был изъят похищенный сотовый телефон, который находился при ней», — сказал Дмитрий, при этом отметив, что Анастасия сама приехала в отдел, хотя якобы и отказалась отдавать смартфон.

Он также уверяет, что её никто не бил, а в больницу Райкова обратилась через пять дней после изъятия телефона. Об остальных угрозах он ответил следующим образом:

«Я могу сказать, что такого не было, по поводу сексуального насилия... По остальным угрозам... Знаете, она является директором клуба, который... Ну ладно», — завершил полицейский.

Издание обратилось в полицию, однако на момент публикации 10 ноября НГС не успело получить официальный ответ.