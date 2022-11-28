Бийчанин лишь палец поцарапал в смятой машине после жёсткого ДТП с участием автобуса и трёх авто
Молодой человек на своей машине вылетел на встречную полосу
28 ноября 2022, 16:31
В Бийске на коммунальном мосту произошла массовая авария, в которой машину виновника практически полностью смяло, сообщает «Drom22 Бийск».
«ВАЗ-2108 под управлением молодого человека, который поцарапал только палец, выехал на встречную полосу на мосту. Ударил автомобили Mazda и Toyota и рейсовый автобус», — рассказали очевидцы ДТП.
Фото: t.me/drom_22_biysk
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