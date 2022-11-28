Бийчанин лишь палец поцарапал в смятой машине после жёсткого ДТП с участием автобуса и трёх авто

В Бийске на коммунальном мосту произошла массовая авария, в которой машину виновника практически полностью смяло, сообщает «Drom22 Бийск».

«ВАЗ-2108 под управлением молодого человека, который поцарапал только палец, выехал на встречную полосу на мосту. Ударил автомобили Mazda и Toyota и рейсовый автобус», — рассказали очевидцы ДТП.

Фото: t.me/drom_22_biysk