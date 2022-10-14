Бийчанин украл камеру видеонаблюдения, пока ехал в лифте не к себе домой

В Алтайском крае мужчину, укравшего камеру видеонаблюдения в лифте, помогли вычислить другие камеры, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратились сотрудники управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом, в котором пропала камера.

«Оперативники, посмотрев записи камер, установили, кто и как совершил преступление. Мужчина вошёл в лифт и пока ехал, успел демонтировать устройство видеонаблюдения стоимостью около 6 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.

Задержали 42-летнего местного жителя, который живёт не в этом доме. Он пояснил, что украл записывающее устройство, чтобы продать.

Ранее в Барнауле женщина виртуозно украла косметику, но не заметила камеру.