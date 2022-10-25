Бийчанина будут судить за попытку изнасиловать не пожелавшую знакомиться девушку

В Алтайском крае мужчина предстанет перед судом по обвинению в покушении на изнасилование в подъезде жилого дома, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл в Бийске поздно вечером в июле 2022 года. Пьяный 23-летний парень на одной из улиц встретил девушку и предложил познакомиться, но получил отказ. После этого он проследовал за бийчанкой.

«Когда потерпевшая зашла в свой подъезд, мужчина накинулся на неё и на лестничной площадке попытался изнасиловать. Однако благодаря активному сопротивлению девушки, которая смогла громко позвать на помощь, свои действия он довести до конца не смог. Услышав звук открывающейся двери одной из квартир и опасаясь быть застигнутым на месте преступления, злоумышленник скрылся», — рассказали в ведомстве.

Спустя несколько дней парня задержали, он полностью признал вину. Вскоре его будут судить за «покушение на изнасилование» и «покушение на насильственные действия сексуального характера».

Ранее в Камне-на-Оби направили в суд дело подростка, который изнасиловал 51-летнюю женщину на берегу водоёма.