Бийчанина, ножом ударившего в живот работника скорой помощи, обвинили в попытке убийства

В Алтайском крае расследуют уголовное дело по факту нападения на сотрудников скорой медпомощи, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошёл в Бийске 14 октября 2022 года. На станцию скорой поступил вызов об оказании помощи избитому гражданину.

«По прибытии на адрес фельдшер и медицинская сестра прошли в квартиру, где находился мужчина с телесными повреждениями. К сотрудникам скорой помощи подошёл находящийся в квартире ещё один мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который стал высказывать свои требования», — рассказали в ведомстве.

Мужчина взял в руки ножи, приблизился к фельдшеру и нанёс ему удар ножом в область живота.

В региональном СК возбудили уголовное дело по факту угрозы убийством. Ход расследования находится на контроле бийской прокуратуры.