Бийчанина осудят за убийство одноклассника из-за оскорбления умершей жены

56-летний житель Бийска предстанет перед судом по обвинению в убийстве одноклассника в День автомобилиста. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, конфликт произошёл после того, как гость нелицеприятно отозвался о супруге хозяина дома, которая недавно умерла.

По данным следователей, 30 октября 2021 года два одноклассника решили отметить праздник распитием спиртного. В ходе употребления алкоголя мужчина плохо отозвался об умершей жене хозяина дома. После этого бийчанин ударил гостя ножом, а после — несколько раз молотком по голове, после чего уснул. Утром следующего дня он выкопал яму на приусадебном участке, где и спрятал тело погибшего.

Благодаря слаженным действиям следователей СК и оперативников, преступление, совершённое в условиях неочевидности, удалось раскрыть в короткий срок. В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном признал полностью. Дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (“Убийство”) было направлено в суд.