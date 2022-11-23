Бийчанка «инвестировала» в мошенников 370 тысяч рублей

Жительница Бийска в поисках быстрого заработка откликнулась на рекламу в интернете, но потеряла деньги. Об этом сообщили в региональном МВД.

Женщина связалась с «консультантом», который рассказал ей, что нужно просто зарегистрироваться на сайте и внести в личный кабинет свои деньги.

«Сначала бийчанка внесла 123 000 рублей. Однако этого оказалось мало. Тогда она оформила кредит ещё почти на 250 000 рублей и так же перечислила их на свой электронный счёт», — сказано в сообщении.

Бийчанка захотела снять заработанные средства, но люди, которые консультировали её, перестали отвечать на сообщения. Тогда женщина поняла, что была обманута.

Ранее сообщалось, что на мобилизованного жителя Алтайского края мошенники «повесили» кредит в миллион рублей и лишили личных сбережений, пока он находился в учебном центре в Омске.