Бийчанку оштрафовали на 30 тысяч рублей за негативный комментарий о спецоперации на Украине

Суд оштрафовал жительницу Бийска на 30 тысяч рублей за негативную оценку спецоперации на территории Украины. Как сообщает объединённая пресс-служба судов Алтайского края, 18 марта она разместила под постом сообщества «Бийск» комментарий, который «выражает негативную оценку ситуации военных действий на Украине».

16 июня Бийский районный суд рассмотрел административное дело в отношении местной жительницы по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Во время заседания женщина признала свою вину частично и пояснила, что негативно относится к гибели российских и украинских солдат. По её словам, другого негативного отношения к спецоперации в её комментарии якобы не было.

Несмотря на это, суд счёл, что её заявления выражают негативную оценку спецоперации на Украине, направлены «на дискредитацию и умаление авторитета российской армии», а также содержат негативное отношение к Вооружённым силам РФ. Её признали виновной и оштрафовали на 30 тысяч рублей.