Бийские волонтеры спасают собаку, которой чуть не оторвали голову

Бийские волонтёры спасают собаку, над которой жестоко издевались неизвестные. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Активисты были в шоке от увиденного, когда нашли собаку, истерзанную руками человека.

По словам волонтёров, раны животного гниют, а от сильного запаха к псу невозможно подойти. На собаке не осталось живого места, её шея проколота, а ухо отбито.

«Страшно представить, что с ней делали, что она вытерпела и что сейчас терпит. Каждый раз жестокость людей поражает всё больше и больше, и закончится ли это когда-то, неизвестно», — прокомментировали увиденное волонтёры.