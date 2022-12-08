Бийские волонтеры спасают собаку, которой чуть не оторвали голову
По словам активистов, живого места на собаке нет, а раны животного гниют
8 декабря 2022, 08:45, Илья Звягинцев
Бийские волонтёры спасают собаку, над которой жестоко издевались неизвестные. Об этом сообщает «Бийский рабочий».
Активисты были в шоке от увиденного, когда нашли собаку, истерзанную руками человека.
По словам волонтёров, раны животного гниют, а от сильного запаха к псу невозможно подойти. На собаке не осталось живого места, её шея проколота, а ухо отбито.
«Страшно представить, что с ней делали, что она вытерпела и что сейчас терпит. Каждый раз жестокость людей поражает всё больше и больше, и закончится ли это когда-то, неизвестно», — прокомментировали увиденное волонтёры.
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