Бийский пенсионер отдал деньги «приятно звучавшему» мошеннику

В Алтайском крае разыскивают мошенника, обманувшего 73-летнего мужчину, сообщает региональное МВД.

Накануне жителю Бийска поступил звонок с номера, начинающегося на +7495. Мужчина вежливо представился сотрудником известного банка.

«Повод, по которому он побеспокоил пенсионера, звучал приятно — якобы клиенту положен финансовый бонус от организации. Для зачисления суммы на счёт нужно всего лишь продиктовать номер карты и коды из СМС», — рассказали в ведомстве.

Пенсионер назвал все данные. После этого со счёта списалось почти 15 000 рублей. О случившемся он сообщил в полицию.

Правоохранители в очередной раз обратились к жителям края с просьбой не верить на слово каждому позвонившему, особенно если неизвестные предлагают деньги и требуют персональные данные.

Ранее в Барнауле пенсионерка заболтала мошенницу, оповестила внучку-следователя и поучаствовала в задержании на живца.