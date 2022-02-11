Бийскому боксеру предъявили обвинение в смерти сотрудника ОМОНа

Бийскому боксёру Павлу Мамешину предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает региональный СК.

По версии следствия, 32-летний боксёр в ходе конфликта нанёс не менее четырёх ударов по голове 29-летнего сотрудника ОМОНа. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Обвиняемого заключили под стражу. Следователи проводят все необходимые экспертизы.

Напомним, конфликт между молодыми людьми разгорелся в одном из ночных клубов Бийска. Словесная ссора переросла в драку, которая привела к смерти одного из участников.

Тренер боксёра Мамешина рассказал, что его воспитанника можно было характеризовать только с хорошей стороны.