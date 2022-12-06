Бизнесвумен осудят за взятки знакомой чиновнице из районной администрации в Алтайском крае

Деньги должны были обеспечить содействие должностного лица в разрешений на строительство трех самовольно возведенных построек

6 декабря 2022, 19:45

Индивидуальная предпринимательница из Тальменского района Алтайского края пойдет под суд из-за взятки, которую она, по версии следствия, в 2020/21 годах дала своей замглаве отдела по капстроительству и архитектуре администрации района. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, деньги должны были обеспечить содействие чиновницы в разрешений на строительство трех самовольно возведенных или реконструированных объектов.

«Должностное лицо за взятку в нарушение нормативных положений незаконно подписывала и выдавала документы на самовольно построенные объекты, на основании которых в дальнейшем была осуществлена их регистрация», — считают следователи.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу лично, за совершение заведомо незаконных действий») передано в суд. Индивидуальный предприниматель свою вину признала, следователем наложен арест на ее автомобиль.

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