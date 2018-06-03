Блогер Николай Соболев заявил, что его избили

Блогер Николай Соболев на своей странице во "ВКонтакте" заявил, что на него было совершено нападение, в ходе которого он получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

"Ролика сегодня не будет! Вчера вечером, а если быть точным - сегодня ночью на меня было совершено нападение рядом со студией, где я снимаю ролики. В данный момент я нахожусь в больнице с ЗЧМТ, сотрясением мозга легкой степени тяжести. Должны отпустить домой, сейчас описывать подробности времени и желания нет. Чувствую себя стабильно", - написал Соболев.

По словам друзей блогера, заявление в полицию уже подано. Также сообщается, что нападавших было четверо. Якобы они знали, что Соболев едет на студию, и поджидали его. В качестве причины нападения указывается желание блогера снимать видео на самые популярные темы.

Ранее блогер в шутку рассказывал, что "Первый канал" пригласил его в качестве ведущего программы "Пусть говорят".