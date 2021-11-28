Блогер помочился на плакат с ветераном, а теперь может сесть на три года

Измайловский суд Москвы арестовал 19-летнего блогера Матвея Юферова, который помочился на плакат с ветераном ВОВ, сообщает Mash. Ближайшие два месяца он проведёт в СИЗО.

По информации "Комсомольской правды", в ночь на 25 ноября Юферов с приятелем много выпили и гуляли по Измайловскому бульвару. Матвей попросил друга сфотографировать, как он помочился на стенд с фотографией ветерана войны. После Юферов выложил этот снимок у себя в "Инстаграме".

Утром в соцсетях поднялась волна возмущения, после чего Юферов удалил фото и аккаунт. Затем он сбежал, а вечером того же дня его задержали в Санкт-Петербурге.

Матвей Юферов обвиняется в преступлении по ч. 3 статьи 354.1 УК РФ ("Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершённые публично"). Ему грозит штраф до трёх миллионов рублей или лишение свободы на срок до трёх лет.

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за оскорбление и клевету на ветеранов Великой Отечественной войны.