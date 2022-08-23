Блогеры специально протаранили машину ДПС в Алтайском крае

В Алтайском крае пьяный сельчанин врезался в служебный автомобиль полиции, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошёл ночью 21 августа в селе Ракиты Михайловского района.

«Молодой человек 2003 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2107, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем дорожно-патрульной службы „УАЗ-Патриот“», — рассказали в ведомстве.

В легковушке находились несколько человек, происходящее снимали на видео. Судя по кадрам, они специально врезались в машину и после этого пытались убежать.

«Автомобили получили механические повреждения. Установлено, что водитель не имеет права управления транспортными средствами, за рулём находился в состоянии опьянения», — уточнили в МВД.

Сотрудники ГИБДД составили административный протокол по факту «управления в состоянии опьянения и без права управления». Выясняют все обстоятельства произошедшего.