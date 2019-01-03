Boeing 767 со 148 пассажирами совершил вынужденную посадку в Красноярске

Фото: flightradars24.ru

Boeing 767 авиакомпании Pegas Fly произвел вынужденную посадку в Красноярске, следуя из Благовещенска в Москву, передает ТАСС.

В западно-сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что самолет был приземлен в связи со срабатыванием датчика обледенения клапана двигателя.

Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

На борту воздушного судна находились 148 пассажиров и 10 членов экипажа.

По данному факту проводится проверка.