Boeing 767 со 148 пассажирами совершил вынужденную посадку в Красноярске
По предварительным данным, самолет был приземлен из-за срабатывания датчика обледенения клапана двигателя
3 января 2019, 18:11
Фото: flightradars24.ru
Boeing 767 авиакомпании Pegas Fly произвел вынужденную посадку в Красноярске, следуя из Благовещенска в Москву, передает ТАСС.
В западно-сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что самолет был приземлен в связи со срабатыванием датчика обледенения клапана двигателя.
Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.
На борту воздушного судна находились 148 пассажиров и 10 членов экипажа.
По данному факту проводится проверка.
Комментарии
Новости партнеров