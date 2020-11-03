Боевики напали на университет в Кабуле

Погибли не менее 20 человек

3 ноября 2020, 08:58, Илья Звягинцев

Не менее 20 человек убиты и столько же ранены в результате атаки террористов на университет в Кабуле. Об этом сообщают "Известия".

Три боевика напали на учебное заведение, когда в нем проводилась книжная ярмарка. Перестрелка с участием спецназа затянулась на много часов. Студентам и преподавателям приходилось покидать помещение под звуки гранат и выстрелов. Трое нападавших были убиты. 

Террористическая группировка, которая взяла на себя ответственность за нападение, сообщила, что целью были судьи и следователи, которые в момент атаки находились в университете. При этом отмечается, что нападавших было всего двое. 

В ходе теракта в Вене пострадали как минимум 15 человек

В ходе теракта в Вене пострадали как минимум 15 человек

Комментарии
    Новости партнеров