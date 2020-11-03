Боевики напали на университет в Кабуле

Не менее 20 человек убиты и столько же ранены в результате атаки террористов на университет в Кабуле. Об этом сообщают "Известия".

Три боевика напали на учебное заведение, когда в нем проводилась книжная ярмарка. Перестрелка с участием спецназа затянулась на много часов. Студентам и преподавателям приходилось покидать помещение под звуки гранат и выстрелов. Трое нападавших были убиты.

Террористическая группировка, которая взяла на себя ответственность за нападение, сообщила, что целью были судьи и следователи, которые в момент атаки находились в университете. При этом отмечается, что нападавших было всего двое.