Более 130 пожаров потушили в Алтайском крае 1 мая

135 пожаров потушили в Алтайском крае 1 мая, сообщили amic.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«На 21:00 1 мая на территории края ликвидировано 135 пожаров (в том числе 18 — мусор, 95 — трава)», — говорится в сообщении.

Сотрудники надзорных органов в этот день составили 51 протокол, вынесли 87 предостережений и привлекли к административной ответственности 12 человек.

Также 1 мая отработали 780 патрульных, 161 патрульно-маневренная и 70 патрульно-контрольных групп.

На круглосуточном дежурстве находятся 13 временных противопожарных постов, на которых в общей сложности задействовано 28 человек и 13 единиц техники, добавили в МЧС.

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Напомним, 1 мая в селе Поспелиха горели неэксплуатируемые строения, также огонь повредил стену и крышу жилого дома. Помимо этого, пожарные тушили траву в Заринске и постройки в барнаульском садоводстве «Прогресс».

Добавим, что с 27 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. В этот период жителям запрещается посещать леса, использовать фейерверки, разводить костры, проводить пожароопасные работы в ряде мест и использовать моторную технику с неисправной выхлопной системой. Нарушителям этих правил грозят крупные штрафы.