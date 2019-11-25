Более 30 человек отравились газом в нижегородской школе

32 человека отравились газом в средней школе поселка Вад Нижегородской области, сообщает РИА "Новости". 10 из них находятся в состоянии средней степени тяжести.

Всего в больницу доставлено 29 детей и трое взрослых.

По предварительным данным причиной массового отравления стал выброс вещества с газораспределительной станции, расположенной в полутора километрах от учебного заведения.