Более 60 пожаров потушили в Алтайском крае в День России

В День России, 12 июня, в Алтайском крае потушили 63 пожара, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«12 июня в Алтайском крае ликвидировано 63 пожара, 14 из них — в жилом секторе. В городе Барнауле ликвидировано два пожара», — говорится в сообщении.

Напомним, с 8 июня наказание за нарушение противопожарных правил заметно ужесточили. Некоторые штрафы выросли в десять и более раз.