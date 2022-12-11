Более 600 человек искали пропавшего ребенка в Республике Алтай

Сотрудники полиции, кинологи и волонтёры нашли пропавшего мальчика в Республике Алтай. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

Сообщение о его пропаже поступило днём 10 декабря. Родитель 11-летнего мальчика рассказал о том, что сын ушёл из дома до обеда, но не вернулся.

Для поисков пропавшего собрали группу, в которую вошли сотрудники полиции, кинологи и волонтёры. Всего ребёнка искали более 600 человек.

«Мальчик находился в подъезде многоэтажного дома по ул. Г. И. Чорос-Гурина. У ребёнка был разряжен мобильный телефон и он не мог выйти на связь с близкими», — сказано в сообщении.

Ребёнка передали родителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.