Более 70 детей попали в больницу из школы-интерната в Туве
Причиной госпитализации воспитанников стало пищевое отравление
14 декабря 2021, 10:46, Илья Звягинцев
Медики госпитализировали 74 ребёнка из интерната в Туве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
По предварительным данным, причиной для госпитализации воспитанников стало пищевое отравление. Состояние детей оценивается как удовлетворительное. Специалисты планируют ввести на территории интерната карантин.
Отметим, что изначально в больницу доставили 33 ребёнка с предварительным диагнозом ОРВИ, однако позднее число госпитализированных, как и их диагноз, изменились.
Ранее сообщалось, что туристы массово отравились в отеле на египетском курорте. В больницу попали 40 человек, а правоохранители приостановили деятельность отеля.
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