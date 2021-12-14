Более 70 детей попали в больницу из школы-интерната в Туве

Медики госпитализировали 74 ребёнка из интерната в Туве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По предварительным данным, причиной для госпитализации воспитанников стало пищевое отравление. Состояние детей оценивается как удовлетворительное. Специалисты планируют ввести на территории интерната карантин.

Отметим, что изначально в больницу доставили 33 ребёнка с предварительным диагнозом ОРВИ, однако позднее число госпитализированных, как и их диагноз, изменились.

Ранее сообщалось, что туристы массово отравились в отеле на египетском курорте. В больницу попали 40 человек, а правоохранители приостановили деятельность отеля.