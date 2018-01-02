Более тысячи автомобилей сожгли во Франции за сутки

В МВД Франции сообщили, что в новогоднюю ночь хулиганы сожгли свыше тысячи автомобилей, передает ТАСС.

В эту новогоднюю ночь во Франции хулиганы подожгли 1031 автомобиль. Год назад были повреждены или уничтожены 945 машин.



В МВД также сообщили, что новогоднюю ночь полицейскими были задержаны 510 нарушителей порядка. А в городе Шампиньи-сюр-Марн группа, состоящая из десятков хулиганов, напала на полицейский патруль. Три человека были задержаны, остальных разыскивают.



Ранее сообщалось, что в Париже и его пригородах было сожжено более 250 машин. Парижские полицейские назвали эти преступления "неизбежной традицией новогодней ночи".