Более тысячи автомобилей сожгли во Франции за сутки
Парижские полицейские назвали эти преступления "неизбежной традицией новогодней ночи"
2 января 2018, 10:02
В МВД Франции сообщили, что в новогоднюю ночь хулиганы сожгли свыше тысячи автомобилей, передает ТАСС.
В эту новогоднюю ночь во Франции хулиганы подожгли 1031 автомобиль. Год назад были повреждены или уничтожены 945 машин.
В МВД также сообщили, что новогоднюю ночь полицейскими были задержаны 510 нарушителей порядка. А в городе Шампиньи-сюр-Марн группа, состоящая из десятков хулиганов, напала на полицейский патруль. Три человека были задержаны, остальных разыскивают.
Ранее сообщалось, что в Париже и его пригородах было сожжено более 250 машин. Парижские полицейские назвали эти преступления "неизбежной традицией новогодней ночи".
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