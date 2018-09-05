Больница пострадала в эпицентре землетрясения на Южном Урале

Горбольница Катав-Ивановска пострадала от ночного землетрясения в Челябинской области. Сейчас специалисты обследуют здание, чтобы определить, можно ли в нем продолжать работу, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-секретаря министерства здравоохранения региона Марию Хворостову.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Урале в ночь на 5 сентября. Многие жители Челябинской и юга Свердловской областей до сих пор находятся под впечатлением от землетрясения, произошедшего в ночь на 5 сентября. Уральцы делятся пережитым ужасом в социальных сетях, описывая сцены, напоминающие фильм-катастрофу.

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"Повреждения получил хирургический комплекс. Специалисты уже на месте. Они обследуют помещение, чтобы определить, может ли оно продолжать работу в нормальном режиме", - рассказала Хворостова.

Сейчас в области созданы и работают 17 групп по проверке объектов инфраструктуры и жилых домов. Губернатор Борис Дубровский дал ряд поручений министерству общественной безопасности региона. На текущий момент пострадавших нет.

В ряде школ Катав-Ивановска в Челябинской области из-за землетрясения отменили занятия. Здания обследует комиссия.

В соцсетях появились сообщения о том, что землетрясение на Урале, произошедшее рано утром 5 сентября, было техногенным.

"Это все строительство объекта в Межгорном. Подземные взрывы пришлись на тектоническую плиту большего размера. А соударение возле хребта Сухих гор и дальше передалось по убывающей от Верх-Катавки до Трехгорного и т. д. Удар передался и в другом направлении в сторону Уфы, но там массивная плита с равномерным и слабым откликом", - такое сообщение оставил бывший доцент ЧелГУ Алексей Раков.

Впрочем, власти Челябинской области эту информацию опровергли. Министр общественной безопасности региона Евгений Савченко заявил, что землетрясения для Южного Урала не уникальны.