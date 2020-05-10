Больница с зараженными коронавирусом пациентами загорелась в Москве

Вечером 9 мая в Москве загорелась Городская клиническая больница имени С. И. Спасокукоцкого, в которой лежат пациенты с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным агентства, пожар произошел в отделении реанимации урологического корпуса на первом этаже. Там горели личные вещи, помещения были сильно задымлены.

В настоящее время возгорание ликвидировано, пациентов и персонал медучреждения эвакуировали. В результате ЧС погибла одна пациентка, еще три человека пострадали.

Пациентов разместили в других корпусах больницы. Кроме того, часть пациентов переводят в другие медучреждения.

Причина возгорания выясняется.