Больной раком новосибирский ученый умер после ареста по подозрению в госизмене

Заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрий Колкер умер в СИЗО, сообщает «КП». Мужчину отправили в изолятор, несмотря на то, что он даже не мог питаться обычной едой.

Сотрудники ФСБ задержали Колкера в больнице, где он проходил лечение от четвёртой стадии рака поджелудочной железы.

Согласно постановлению правительства от 2011 года, злокачественные новообразования входят в список тяжёлых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.

По словам родственников, Колкера обвиняют в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Его сын написал, что отец читал лекции студентам во время международной конференции в Китае, а его презентации перед каждой лекцией заверяли сотрудники ФСБ.