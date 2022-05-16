Больше 30 пожаров тушат в Красноярском крае
Ситуация находится под контролем, утверждают региональный власти
В Красноярском крае 16 мая действуют 30 лесных пожаров на площади 13 тыс. га, сообщили в пресс-службе администрации региона.
«Лесные пожары зафиксированы в Сухобузимском, Канском, Богучанском, Идринском, Нижнеингашском, Уярском, Бирилюсском, Емельяновском, Енисейском, Балахтинском, Ермаковском, Кежемском, Манском, Шушенском, Казачинском районах, а также в Шарыповском и Тюхтетском муниципальных округах», — говорится в сообщении.
Огнеборцам уже удалось остановить распространение четырёх пожаров на площади 3,9 тыс. га.
По предварительным данным, в большинстве случаев возгорания происходят из-за переходов огня с земель иных категорий и по вине жителей.
Ситуация при этом с лесными пожарами в регионе находится под контролем, утверждают власти региона. В работах по охране лесов огня задействовано более 4000 человек и свыше 1100 единиц техники
Напомним, 15 мая в Республике Алтай горело два гектара леса рядом с селом Артыбаш.