Большегрузы с грунтом со стройки разрушили дороги в нагорной части Барнаула

Большегрузы с грунтом разрушают дороги в нагорной части Барнаула. Как сообщает отделение Народного фронта в Алтайском крае, об этом рассказали жители улиц Парковой и Ломоносова.

«Мы оперативно выехали с проверкой, факт подтвердился. Вереница грузовиков со стройки на Речном вывозила грунт на территорию санатория», — отмечается в публикации.

Как объяснили общественники, улицы с узкой проезжей частью не предназначены для большого потока тяжёлого транспорта, из-за чего были «уничтожены» за считанные дни. Мало того, огромные автомобили фактически целый день ездили по единственному школьному маршруту в микрорайоне.

Эксперт Народного фронта уже провёл беседу с представителем администрации Барнаульского санатория — после этого большегрузы и прочая строительная техника должны перестать появляться на уже разбитых дорогах.