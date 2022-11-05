Большинство погибших при пожаре в клубе «Полигон» находились в курилке

Большую часть погибших при пожаре в костромском клубе «Полигон» нашли в курилке. Об этом сообщает ряд телеграм-каналов.

По предварительным данным, девять тел обнаружили в курилке, а тела ещё трёх человек нашли возле неё. Предполагается, что система оповещения в помещении не сработала и люди не успели выбраться.

Напомним, что возгорание в клубе «Полигон» произошло в ночь с 4 на 5 октября. Причиной пожара могла стать неосторожное обращение с пиротехникой.

Погибли в результате пожара 15 человек. Десяткам людей потребовалась медицинская помощь.