Большинство погибших при пожаре в клубе «Полигон» находились в курилке
Предположительно, в помещении, где находились люди, не сработала система оповещения
5 ноября 2022, 18:55, Илья Звягинцев
Большую часть погибших при пожаре в костромском клубе «Полигон» нашли в курилке. Об этом сообщает ряд телеграм-каналов.
По предварительным данным, девять тел обнаружили в курилке, а тела ещё трёх человек нашли возле неё. Предполагается, что система оповещения в помещении не сработала и люди не успели выбраться.
Напомним, что возгорание в клубе «Полигон» произошло в ночь с 4 на 5 октября. Причиной пожара могла стать неосторожное обращение с пиротехникой.
Погибли в результате пожара 15 человек. Десяткам людей потребовалась медицинская помощь.
Вспыхнуло за секунды. Что известно о пожаре в клубе в Костроме, в котором погибли более десяти человек
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