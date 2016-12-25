Божена Рынска глумливо высказалась о крушении самолета Ту-154

Фото: uznayvse.ru

Известная светская обозревательница Божена Рынска глумливо высказалась о некоторых людях, находившихся на борту самолета Ту-154 Минобороны РФ, который потерпел крушение 25 декабря.

Новости

Происшествия СМИ со ссылкой на Минздрав сообщили о гибели всех находившихся на Ту-154

"Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ…. Ну почему именно музыканты? Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?", приводит РИА Новости текст заметки обозревательницы на ее странице в Facebook.

Напомним, направлявшийся в Сирию самолет министерства обороны рухнул в акваторию Черного моря утром 25 декабря. На борту авиасудна находились 92 человека – 84 пассажира и восемь членов экипажа.

Читайте также: Минобороны опубликовал список пассажиров самолета Ту-154

В числе летевших были трое сотрудников НТВ. Это корреспондент Михаил Лужецкий, а также оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов.

По факту крушения расследуется уголовное дело. СМИ называют основной версией катастрофы техническую неисправность самолета.