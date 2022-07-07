Браконьер застрелил косулю в Алтайском заповеднике

В Алтайском биосферном заповеднике задержали две группы нарушителей установленного режима, которые ненадёжно спрятали резиновую лодку. Один из злоумышленников, житель села Балыкчи Улаганского района, как оказалось, застрелил косулю.

5 июля районный суд вынес ему приговор.

«[Мужчина] незаконно добыл одну особь самца сибирской косули в долине реки Кыга, Белинского участка „Алтайского заповедника“, в результате чего причинён ущерб в сумме 200 тысяч рублей, который по факту взыскания будет обращён в доход федерального бюджета РФ», — сообщили в заповеднике.

Ранее в Алтайском заповеднике рассказали, как живут медвежата-сироты Сюрприз и Редис, которых привезли из Красноярского края.