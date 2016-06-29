Брат Никиты Белых Александр уволился из Генпрокуратуры
Заявление об увольнении он написал 28 июня
29 июня 2016, 20:04
Фото: Wikipedia/Cyxoff007
Брат арестованного губернатора Кировской области Никиты Белых Александр уволился с поста начальника управления Генеральной прокуратуры по Приволжскому федеральному округу. Об этом пишет РИА "Новости".
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Известно, что заявление об увольнении по собственному желанию он написал 28 июня. Заявление удовлетворено руководством.
Как ранее сообщало ИА "Амител", в отношении Никиты Белых возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взяток на общую сумму в размере 400 тысяч евро. Следователи задержали его с поличным в минувшую пятницу в одном из ресторанов Москвы. Сам Белых не признает свою вину.
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