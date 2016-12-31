Бразильский полисмен зарезал греческого посла по заказу жены дипломата

Фото: tonkosti.ru

Бразильский полицейский признался в том, что зарезал посла из Греции Кириакоса Амиридиса по поручению супруги дипломата Франсуазы де Соуза Оливейры, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

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Происшествия Обгоревшее тело нашли в машине греческого посла в Рио-де-Жанейро

Вдова убитого посла и ее любовник Сержиу Морейра, оказавшийся полицейским, заключены под стражу. Арестован и кузен полисмена, который помогал злоумышленникам и помогал переносить тело жертвы.

За эти "услуги" двоюродному брату подозреваемого полагалась сумма в 80 тысяч реалов (25 тысяч долларов).

Напомним, накануне стало известно, что в сгоревшей машине пропавшего греческого посла полиция обнаружила неопознанное тело.

Кариокос Амиридис был консулом Греции в Рио-де-Жанейро с 2001 по 2004 год. Обязанности посла Греции в Бразилии он принял в начале 2016 года.