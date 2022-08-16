Британия подала заявку на перелет самолета-разведчика RC-135 над Россией

Великобритания подала заявку на полёт своего самолёта-разведчика с заходом в границы России. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, ведомство поставило задачу военно-космическим силам предотвратить возможное нарушение границы.

«Великобританией подана заявка флайт-планом на перелёт британского самолёта-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией Российской Федерации. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию», — отметили там.

Напомним, что накануне такой же самолёт-разведчик ВВС Великобритании вошёл в российское пространство в районе мыса Святой Нос в Баренцевом море. Для пресечения нарушения границы Российской Федерации был поднят истребитель МиГ-31БМ, которому удалось выдворить «гостя».