БТР столкнулся с легковым автомобилем в Бийске. Есть пострадавшие

Серьезная авария произошла 16 сентября в Алтайском крае. В 10:41 на трассе М 52 при въезде в Бийск возле магазина "Альтерра" БТР столкнулся с "Субару Легаси". О происшествии ИА "Амител" сообщил очевидец. По его словам, в ДТП пострадала женщина – пассажир автомобиля.

"Машина праворукая, поэтому водитель не пострадал. Но рядом с водителем в качестве пассажира находилась его мать. Она пострадала больше всего", – рассказал свидетель происшествия.

